Турчинова напугали консультации Ющенко с регионалами на футболе

Кандидат на должность мэра Киева, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что проведение конституционной реформы позволит создать механизм выполнения решений власти.

Как передает корреспондент УНИАН, данное мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам во время посещения Киевского госпиталя для инвалидов-ветеранов войны в Пуще-Водице, комментируя вероятные консультации между окружением Президента Украины и Партией регионов для торпедирования демократической коалиции в связи с намерением Блока Юлии Тимошенко внести изменения в Конституцию.

“Нас действительно пугают, и в последнее время очень усилились такие консультации то ли на футболе, то ли там еще где-то. И окружения Президента и Президента с представителями Партии регионов. У нас нет другого пути, чем идти на изменения в Конституцию. Для того, чтобы навести порядок в стране, недостаточно принимать решения - должен быть механизм выполнения этих решений», - сказал А.ТУРЧИНОВ,

Он считает, что сейчас механизм выполнения решений отсутствует. “Правительство принимает решения, а местные администрации подчинены Секретариату Президента. В результате выходит разрыв. Это касается товарных интервенций и других программ правительства», - объяснил лидер БЮТ, добавив при этом, что решения Кабинета Министров по-прежнему блокируются указами Президента без объяснений и комментариев.

“Нам нужная сильная, мощная, действенная исполнительная вертикаль. Необходимо местные органы власти подчинить Кабинету Министров, а также усилить местное самоуправление», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он считает, что союзники БЮТ также понимают необходимость изменений, направленных на усиление исполнительной власти и создания единой вертикали. “Я уверен, что эти изменения поддерживают как наши союзники, так и представители оппозиции”, - отметил один из лидеров БЮТ.