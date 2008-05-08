Коммунисты отказались голосовать за назначение Путина премьером

Зюганов объяснил, почему «нет»

Партия КПРФ не поддержала кандидатуру Владимира Путина на пост премьер-министра страны. Зюганов раскритиковал действия правительства под председательством Виктора Зубкова. «С этим курсом и этой командой мы никуда не продвинемся», - отметил Зюганов. По его словам, с таким правительством Россия останется в стагнации, сообщает Партия КПРФ не поддержала кандидатуру Владимира Путина на пост премьер-министра страны. Зюганов раскритиковал действия правительства под председательством Виктора Зубкова. «С этим курсом и этой командой мы никуда не продвинемся», - отметил Зюганов. По его словам, с таким правительством Россия останется в стагнации, сообщает Газета.ру . Зюганов отметил, что министр образования Андрей Фурсенко разрушил одну из самых успешных систем, министр обороны Анатолий Сердюков «не знает военного языка», а министр финансов Алексей Кудрин также не выполняет свои функции. В связи с этим, заявил Зюганов, кандидутуру Владимира Путина на пост премьер-министра «мы поддержать не можем».

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