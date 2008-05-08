Балога заявляет, что Тимошенко готовится к отставке

Апрельский показатель инфляции в 3,1% означает, что Кабинет министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО не может справиться с негативными процессами в экономике страны, несмотря на постоянные успокоительные заверения правительственных чиновников.

Такую оценку высказал сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Он отметил, что величина инфляции, зафиксированная в апреле, является слишком большой для него, поскольку именно в этом месяце инфляционные процессы всегда были близки к нулю. В частности, в прошлом году апрельская инфляция была нулевой, в 2006 году составляла минус 0,4 процента, в 2003-05 годах равнялась 0,7%. «Следовательно, захватывающие отчеты правительства о спаде инфляционной динамики преждевременны и могут утешить разве что легковерных. В действительности нет признаков того, что преодолеть инфляцию удастся за два-три месяца», - считает глава Секретариата Президента.

В этой ситуации Кабинету министров необходимо как можно скорее внести и принять в Верховной Раде изменения в нынешний Государственный бюджет, со скорректированными макроэкономическими и социальными показателями, прежде всего, размером прожиточного минимума. Эти изменения должны базироваться на нынешних экономических реалиях и прогнозе развития процессов в отечественной экономике. Именно от правильного определения прожиточного минимума зависят размеры пенсий, стипендий, социальной помощи и других выплат, которые должны ослабить пагубное влияние на благосостояние людей от резкого прыжка инфляции.

Вместо этого, как отметил В.БАЛОГА, для сдерживания инфляционного шала Кабинет министров принимает ряд решений, которые угрожают экономике страны серьезными проблемами. “То есть, для достижения непродолжительного позитивного эффекта принимаются меры с эффектом мины замедленного действия. В частности, правительство позволило ввоз в Украину из-за границы мяса и сахара, причем без уплаты пошлины. Количество импортного продовольствия, которое будет вброшено на внутренний рынок, держится в тайне. Эти поставки будет осуществлять только Госрезерв, остальные импортеры от участия отстранены”, - отметил глава Секретариата Президента.

«Здесь каждому видно двойную монополию: экономическую (будет поставлять импортное мясо и сахар одна-единственная структура) и политическую (Госрезервом руководит представитель БЮТ). Но это было бы еще полбеды. Реально же не лимитированное поступление на внутренний рынок продовольствия из-за границы нокаутирующе ударит по отечественным производителям. То есть, Кабмин рассчитывает через массированную продовольственную интервенцию создать иллюзию наполнения рынка и сбить цены. Все это будет происходить под аккомпанемент заявлений об укрощении кризиса командой профессионалов. Но такое райское наслаждение будет продолжаться не всегда, и платой за него станет ощутимый подрыв мощностей продовольственной отрасли нашей страны. Кроме того, такие действия правительства идут вразрез с требованиями Президента о защите отечественного производителя», - считает В.БАЛОГА.

Глава Секретариата обратил внимание на еще один важный экономический показатель - индекс цен производителей - который иллюстрирует ценообразование на промышленную продукцию. На протяжении марта и апреля он составлял 6,6 %, что дает основания уверенно прогнозировать уверенный рост розничных цен в последующие 3-6 месяцев.

В.БАЛОГА сообщил о вчерашнем постановлении Кабинета министрам относительно внедрения с 1 сентября Единой тарифной сетки, хотя раньше этот шаг был запланирован с 1 ноября. Таким образом, по его мнению, на бюджет ложится дополнительная нагрузка в сотни миллионов гривен на увеличенные зарплаты и соцвыплаты, которые надо будет выплачивать в результате досрочного внедрения ЕТС. «Такой шаг можно расценить как признак подготовки нынешнего правительства к отставке с перспективой выборов. Ведь увеличенные зарплаты Кабмин под руководством Ю.ТИМОШЕНКО непременно отнесет в свой зачет как последнее благо для людей. Конечно, это будет красивыми пиар-маскировками тех кризисных процессов, которые осенью возникнут в экономике в результате неэффективной политики и непродуманных решений. Об ответственности, понятно, не будет идти речь», - убежден В.БАЛОГА.

Глава Секретариата весьма критически оценивает антиинфляционные усилия правительства, которые только углубляют негативные явления в экономике, приводят к экономическим диспропорциям. По его словам, “в действительности не отменены квоты на экспорт зерна и масла, как об этом заверяли общественность правительственные чиновники. На сегодня в портах накоплены сотни тысяч тонн зерна, а хранилища и составы заполнены маслом. При этом розничные цены на хлеб и масло не снижаются, не высвобождаются площади для сохранения нового урожая”.

Кабинет министров вместо ограничения наличного обращения, не обеспеченного товарами, пытается сковывать средства, которые должны были быть направлены на производство продукции. В результате таких подходов на 40% сократились банковские кредиты сельскому хозяйству, выросли процентные ставки в банках. «Эффект, как у того мужика с коротким одеялом: натянет на ноги – голова мерзнет, накроет голову - ноги холодные. До сих пор Кабмин не предложил для воплощения программу антиинфляционных, антикризисных мероприятий. Постепенно проходит время, за которое можно предотвратить разрушительные тектонические сдвиги в отечественной экономике. Конечно, можно тешиться, что где-то что-то на две копейки подешевело, но этим инфляционного поезда не остановить», - сказал В.БАЛОГА.