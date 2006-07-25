Янукович прибыл в Секретариат Президента

Намерен встретиться с Ющенко

Координатор антикризисной коалиции, претендент на должность премьер-министра, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Секретариат Президента, где намерен провести встречу с главой государства Виктором ЮЩЕНКО. Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента. Пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Родион МИРОШНИК находится у здания Секретариата Президента.

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