Янукович прибыл в Секретариат Президента
12:44, 25 июля 2006Политика
950
Намерен встретиться с Ющенко
Координатор антикризисной коалиции, претендент на должность премьер-министра, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Секретариат Президента, где намерен провести встречу с главой государства Виктором ЮЩЕНКО.
Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.
Пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Родион МИРОШНИК находится у здания Секретариата Президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter