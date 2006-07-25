Наша Украина подпишет с Партией регионов ”определенный документ”?

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ заявляет, что эта фракция может подписать соглашение о согласовании действий с фракцией Партии регионов, но к антикризисной коалиции не присоединится.

Об этом Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ сказал в интервью газете «Столичные новости».

В частности, отвечая на вопрос, будет ли подписано соглашение между Партией регионов и «Нашей Украиной» о согласовании действий, Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ сказал: «Мы не исключаем, что будем вынуждены в определенное время подписать определенный документ, который будет касаться регламентации отношений между большинством и меньшинством, между разными группами, которые отстаивают ту или иную программу», добавив, что все зависит от того, какой курс будут проводить и меньшинство, и большинство.

В то же время он подчеркнул: «Ни о каком присоединении «Нашей Украины» к так называемой антикризисной коалиции не может быть и речи».

По словам Р.БЕЗСМЕРТНОГО, дискуссия, которая сегодня развернулась по поводу того, распускать парламент или не распускать, сдавать мандаты или не сдавать, имеет простой ответ: «Сформируем Конституционный суд, пусть он даст ответ на вопрос, было ли парламентское большинство сформировано конституционно и регламентным способом или нет, и есть ли возможность на каких-то основаниях распустить парламент».