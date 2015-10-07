УПЦ МП в "ДНР" полностью перешла на рубли и повысила расценки на обряды и утварь – ИС

Об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На очередном собрании благотворителей Донецко-Мариупольской епархии УПЦ МП митрополит Илларион (Шукало) сообщил присутствующим, что с октября 2015 г часть епархии, которая находится на территории, подконтрольной террористической организации «ДНР», в своих внутренних расчетах полностью переходит на использование российского рубля (по курсу гривны к рублю 1 к 2) и вводятся новые, значительно повышенные расценки на осуществление церковных обрядов и продажу церковной утвари (крещение - 1200 руб, погребение - 900 руб., венчание - 2100 руб., литургия - 450 руб)", - говорится в сообщении.

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По словам Тымчука, указанные действия митрополита Иллариона вызвали возмущение у клириков, которые заявили о том, что в условиях военных действий такие цены являются обременительными для прихожан.

"Однако за невыполнение повышенных плановых продаж или их саботаж митрополит Илларион грозит священнослужителям выводом их за пределы епархии и предоставлением негативных характеристик, которые в дальнейшем не позволят найти место в других епархиях УПЦ МП", - пишет Тымчук.