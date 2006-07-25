Регионы требуют от Генпрокуратуры разобраться с Турчиновым

Партия регионов призывает Генеральную прокуратуру Украины возобновить расследование обстоятельств смерти бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов), выступая в парламенте. (УНИАН: 21 июля 2006 г. генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генпрокуратура возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко. По его словам, «уголовное дело по факту нахождения трупа Кравченко расследовалось Генпрокуратурой и было принято решение о его закрытии. Но потом это решение было отменено”. Сейчас дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.)

В то же время, Т.ЧОРНОВИЛ заявляет, что одним из первых на место гибели Ю.Кравченко прибыл и потом много рассказывал о его самоубийстве бывший председатель СБУ Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы хотим знать, причастен ли ТУРЧИНОВ к убийству Кравченко», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, А.ТУРЧИНОВ сделал это для затягивания расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе, предупредив обвиняемого в совершении этого преступления генерала МВД Алексея ПУКАЧА о возможности его задержания.

Также, по мнению Т.ЧОРНОВОЛА, можно говорить о “прямой привязке” двух дел: дела Гонгадзе и дела о гибели в ДТП в марте 1999 года лидера Руха Вячеслава Чорновила, поскольку фигуранты в них общие.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2005 года на пресс-конференции тогдашний генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН (в настоящее время он – народный депутат Украины от Партии регионов) сообщил, что экс-министра внутренних дел Украины, генерала Юрия Кравченко в пятницу 4 марта ожидают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. По словам С.ПИСКУНА, следователи Генеральной прокуратуры Украины "официально пригласили на допрос на 10 час. пятницы бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко для дачи показаний в рамках расследования уголовного дела об убийстве Г.Гонгадзе".

Утром 4 марта 2005 года Ю.Кравченко был найден на даче под Киевом мертвым с огнестрельным ранением. В тот же день заместитель министра внутренних дел Петр КОЛЯДА сообщил, что на место происшествия утром выезжали работники прокуратуры, криминалистической лаборатории, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

"Сегодня Кравченко утром нашли на даче в Конче-Заспе. Он поднялся, сказал, что собирается ехать в Генпрокуратуру, а затем его нашли мертвым", - сказал П.КОЛЯДА.

П.КОЛЯДА сообщил, что до смерти экс-министра внутренних дел Ю.Кравченко прозвучало два выстрела. "Это то, что мне сказал дежурный – что было два выстрела", - сказал П.КОЛЯДА журналистам. По его словам, на теле Ю.Кравченко - два ранения. "Говорят, что два ранения", - сообщил П.КОЛЯДА.

Заместитель министра сообщил, что "предварительная версия гибели – самоубийство".