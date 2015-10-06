ВР призвала мир усилить давление на Россию для недопущения псевдовыборов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

В обращении отмечается, что Верховная Рада возмущена сообщениями о "провокационных намерениях марионеток Кремля" провести псевдовыборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины 18 октября и 1 ноября 2015 года.

Читайте такжеБоевики могут завтра объявить об отмене псевдовыборов на Донбассе - Порошенко

"Такой избирательный фарс не соответствует ни действующему украинскому законодательству, ни общепризнанным демократическим стандартам ОБСЕ и является сознательным шагом, направленным на срыв мирного процесса", - отмечается в заявлении.

В обращении подчеркивается, что свободное волеизъявление граждан Украины на временно оккупированной территории возможно лишь при условии проведения выборов в безопасных условиях, без какого-либо внешнего давления, в строгом соответствии с украинским законодательством, а также согласно стандартам и при условии соответствующего мониторинга со стороны БДИПЧ/ОБСЕ.

В ВР подчеркнули, что Россия и боевики не демонстрируют никакого прогресса в контексте выполнения других пунктов Комплекса мер по реализации процесса мирного урегулирования, а также не решен вопрос об освобождении политических заключенных, которые были лишены свободы по политическим мотивам.

"Учитывая безусловное и неограниченное влияние, которое Российская Федерация имеет на подконтрольных ей боевиков, отсутствие конструктивных шагов Москвы свидетельствует о сознательном пренебрежении Кремлем принятых на себя обязательств. Создается впечатление, что Москва сознательно маргинализирует отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, превращает их в черную дыру безответственности и хаоса, подстрекая к проведению псевдовыборов", - подчеркнули в украинском парламенте.

Верховная Рада Украины призывает обратить особое внимание на дерзкие действия России и поддерживаемых ею боевиков.

Кроме того, ВР требует восстановления территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым, согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года.

"Верховная Рада Украины в очередной раз призывает Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и Совет Европейского Союза ускорить рассмотрение обращение украинского парламента от имени Украины от 17 марта 2015 года о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности", - подчеркивается в обращении.

Верховная Рада также замечает, что считает возможные псевдовыборы в отдельных районах Донбасса той чертой, которую Россия "не имеет права преступить". "В этой связи, украинский парламент призывает международное сообщество усилить всестороннее давление на Российскую Федерацию с целью избежания срыва Минских договоренностей", - говорится в обращении.