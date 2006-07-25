Тимошенко считает Мороза ”истериком”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО назвала «истерией» заявления о неподчинении решению Президента Украины о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на заседании фракции БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня в соответствии с официальными правовыми экспертизами - первый день, когда Президент имеет конституционное право объявить досрочные выборы в Верховную Раду.

«Мы видим, как сегодня нагнетается со всех сторон абсолютно ненормальная истерия вокруг досрочных выборов, мы видим: это уже дошло до официальных заявлений, в том числе и руководства ВР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вчера председатель парламента Александр МОРОЗ публично обратился к украинскому народу и сказал о том, что антикризисная коалиция не будет выполнять решения Президента, «собственно, предупредил Президента и страну, что они не будут выполнять указы Президента».

Ю.ТИМОШЕНКО вчерашнее выступление спикера по телевидению расценивает как готовность коалиции действовать антиконституционно.

Она выразила надежду, что в ближайшие дни начнутся консультации Президента относительно досрочного роспуска парламента. «Досрочные выборы - это толчок к жизни в Украине», - сказала лидер БЮТ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о практике проведения досрочных выборов в странах Европы и в других государствах мира. Она отметила, что такая практика является очень распространенной и применяется как один из многих инструментов демократического политического процесса.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером председатель Верховной Рады А.МОРОЗ в обращение к украинскому народу на Первом национальном канале заявил, что Верховная Рада не подчинится незаконному указу Президента Украины о роспуске парламента. Он также выразил убеждение, что у Президента Украины нет оснований для роспуска парламента.