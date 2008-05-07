В Украину приедут Саркози и Меркель

В ближайшее время Украину посетят Президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время записи специального телепроекта канала «Украина» «Вторая мировая война: уроки для Украины».

По словам В.ЮЩЕНКО, визиты зарубежных высоких должностных лиц в Украину состоятся в течение 1-1,5 месяцев. Глава государства анонсировал их в контексте увековечения памяти воинов ІІ Мировой войны.

Президент пообещал, что во время посещений Украины Н.САРКОЗИ и А.МЕРКЕЛЬ, как и во время других международных мероприятий, большое внимание будет уделено увековечению памяти воинов Второй мировой войны.

Программа «Вторая мировая война: уроки для Украины» выйдет в эфир 8 мая в 21.30.