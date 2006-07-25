Брифинг в Секретариате Президента
09:50, 25 июля 2006Политика
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Сообщение пресс-службы главы государства
Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины состоится брифинг представителя Президента Украины в Конституционном Суде Владимира ШАПОВАЛА, советника Президента - руководителя Главной службы политики институционного развития Игоря КОЛИУШКО и советника Президента - руководителя Главной службы правовой политики Николая ПОЛУДЁННОГО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, брифинг будет посвящен текущей политической ситуации в Украине.
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