Обе политические силы разблокировали ул. Грушевского

После того, как представители Партии регионов по требованию представителей Украинской народной партии разблокировали проезжую часть улицы Грушевского возле Верховной Рады, УНП свернула партийные палатки, установленные раньше перед парламентом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП со ссылкой на координатора акции от УНП Михаила РАТУШНОГО.

Он также сообщил, что участники акции за досрочный роспуск парламента от УНП вернулись в базовый лагерь на Майдане Незалежности.

По его словам, УНП будет продолжать акции и надеется, что другие партии поддержат ее в этом.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 17-ти часов Украинская народная партия установила два палатки на проезжей части на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичная. За два часа до этого активисты Партии регионов перекрыли движение по улице Грушевского от улицы Шелковичная к Липской.