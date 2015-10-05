Из сектора Газа по Израилю нанесли два ракетных удара

В связи с решением Израиля ограничить доступ палестинцев на территорию Старого Иерусалима, из сектора Газа по территории страны выпустили две ракеты. Об этом сообщает русская служба ВВС.

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По информации издания, жители Газы утверждают, что ВВС Израиля нанесли ответный авиаудар по базе боевого крыла ХАМАС - "Бригад Аль-Кассам".

На КПП на Западном берегу погиб подросток-палестинец.

В воскресенье Беньямин Нетаньяху, только что вернувшийся из поездки в США, провел экстренное совещание с главами спецслужб. Премьер-министр Израиля призвал силы безопасности активнее задерживать палестинских подозреваемых без суда.

Как сообщалось, 4 октября полиция Израиля объявила о временных мерах, ограничивающих доступ в Старый город Иерусалима. Большинству палестинцев вход в эту часть города запрещен в течение ближайших двух дней.