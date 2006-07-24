Верховная Рада не подчинится указу Президента о роспуске парламента

Верховная Рада Украины не подчинится незаконному указу Президента Украины о роспуске парламента. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в своем обращении к Украинскому народу на Первом национальном канале. Он также выразил уверенность, что у Президента Украины нет оснований для роспуска парламента.

По его словам, сегодня наше государство стоит на пороге серьезного испытания, украинское общество в результате политических интриг расколото на Запад и Восток. "Маховик этого искусственно созданного противостояния раскручивается. Радикальные политические силы заявляют, что избранная Верховная Рада недееспособна, что нужно проводить повторные выборы. Под фальшивыми лозунгами обществу навязывают логику гражданского конфликта, нетерпимости и непримиримости", - подчеркнул А.МОРОЗ. Он отметил, что вместо диалога и компромисса некоторые украинские политики провоцируют в обществе столкновение "стенка на стенку". По убеждению председателя ВР, в действительности инициаторам повторных выборов нужны не перевыборы, а атмосфера хаоса, безвластия и правового беспредела.

А.МОРОЗ напомнил, что все солидные европейские и международные институты официально заявили, что парламентские выборы 26 марта прошли в четком соответствии со всеми демократическими нормами. Также, по словам спикера, в строгом соответствии с законом в парламенте создана антикризисная, "а по сути - объединяющая коалиция, которую поддерживают большинство народных депутатов, получивших доверие избирателей".

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что парламент выполняет свои функции. Созданы комитеты, избрано их руководство, рассматриваются важные законопроекты. По его словам, после внесения Президентом предложенной коалицией кандидатуры премьера достаточно двух дней для образования правительства. "То есть власть вполне дееспособна", - делает он вывод.

Впервые, по словам А.МОРОЗА, Украина имеет возможность в соответствии со всеми демократическими нормами цивилизованных европейских стран получить коалиционное правительство, которое будет представлять большинство ведущих политических партий. "Такого в нашей истории еще не было. Это самый сложный экзамен, который должен показать, возможное ли в Украине формирование власти на основе договоренностей, а не на основе насилия и угроз или вообще одним человеком", - отмечает он.

А.МОРОЗ выразил убеждение, что никаких оснований для роспуска парламента нет. "Каждый день в потоке новостей мы слышим массу спекулятивных заявлений. Я утверждаю: никаких оснований для роспуска Верховной Рады Президент Виктор ЮЩЕНКО не имеет. А на авантюры он, я убежден, глубоко убежден, не пойдет”, - сказал он.

Также председатель ВР уверен, что “украинскому обществу уже не удастся навязать какие-то искусственные политические схемы с помощью, предположим, внутренних войск”. По его словам, “Майдан 2004-го года показал, что никакие спецподразделения не могут заставить общество смириться с произволом власти. Президент это знает лучше, чем кто бы то ни было. Народ не удастся уже ни сломать, ни обмануть никому и ни под какими флагами”.

По мнению А.МОРОЗА, “проблема в Украине сегодня даже не в том, что имя кандидата в премьер-министры Виктор ЯНУКОВИЧ. Проблема в том, что многие люди во власти не понимают, что абсолютной власти не бывает и не будет. Общество может развиваться только на основе компромисса, и волю избирателей нужно уважать”.

Спикер подчеркнул, что “большинство украинцев предоставили мандат доверия большинству Верховной Рады. И это большинство имеет конституционное, я подчеркиваю, конституционное право на формирование правительства. Более того, фракции Социалистической партии, Партии Регионов, Коммунистической партии приглашают к вхождению в объединяющую коалицию другие фракции”. А.МОРОЗ отметил, что “конструктивные переговоры по этому поводу ведутся, в частности, с "Нашей Украиной". Он напомнил, что “депутаты всех пяти фракции спокойно и конструктивно договорились о распределении комитетов и должностей в парламенте”.

“Почему же за стенами Верховной Рады политики выдвигают ультиматумы? Мы все представители украинского народа - из Львова, из Донецка, Киева, Симферополя, Полтавы. И всем нам, независимо от региона, необходимо научиться находить понимание между собой", - сказал в своем обращении А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что в условиях искусственного затягивания с формированием Правительства необоснованно растут цены на газ, тепло, свет, на проезд в общественном транспорте. Пользуясь безвластием, ловкие дельцы "под шумок" растягивают остатки государственного имущества, "прихвачивают" земельные участки, продолжают сомнительные сделки в нефтегазовой сфере.

"Как Председатель Верховной Рады Украины хочу заверить общество, что парламент Украины будет работать в полном соответствии с Конституцией Украины. Подчеркиваю: у Президента Украины есть законный и цивилизованный путь - внести в парламент предложенную коалицией кандидатуру премьер-министра. Не нужно провоцировать Президента на сомнительные шаги. Из этого ничего не выйдет. А потом, Президент не станет заложником политических авантюристов. Если бы даже допустить издание незаконного Указа о роспуске парламента, Верховная Рада этому произволу не подчинилась бы. Мы готовы отстаивать демократические права и свободы всеми законными и, еще раз подчеркиваю, конституционными средствами”, - заявил председатель ВР.

А.МОРОЗ призвал политические силы не повторять чужих ошибок. “Вспомним Россию 1993 года, когда в результате политических интриг погибли сотни людей. Это позор был бы для государства”, - сказал он, добавив, что право силы не может подменить закон.

“Роспуск парламента спровоцировал бы гражданский конфликт, а это ничем не оправданная трагедия, за которую кому-то пришлось бы отвечать. Граждане Украины вправе требовать от политиков, которым они доверили будущее государства, стабильности, ответственности и уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул председатель ВР.