Часть НУ-НС уже не представляет себе ”единую команду с едиными целями”

Народные депутаты фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, Юрий КОСТЕНКО и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ сомневаются в возможности выдвижения единого кандидата от демократических сил на выборах городского председателя Киева.

Об этом они сказали в интервью сайту “ГАРТ”.

В частности, Н.КУЛЬЧИНСКИЙ ставит под большое сомнение возможность выдвижения единого кандидата от демократических сил до того момента, как данные о кандидатах будут поданы в типографию Теризбиркома. «Без договоренностей коалиции был выдвинут на должность мэра Александр ТУРЧИНОВ, «Наша Украина» вообще никого не выдвинула. Если это не удалось сделать раньше, вряд ли удастся сделать и сейчас», – отметил он.

По словам Н.КУЛЬЧИНСКОГО, сам процесс назначения досрочных выборов в столице был достаточно поспешным и преждевременным. Депутат признал, что, хоть и голосовал за назначение этих досрочных выборов, делал это неуверенно и сейчас жалеет.

«Высший законодательный орган принял решение с нарушениями, но что есть, то есть. Еще в самом начале были заложены всяческие течения, которые не дают возможности найти единого кандидата, поэтому вряд ли до 9 мая он будет», – считает Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Он также считает негативным фактором отсутствие единого кандидата от блока «Наша Украина – Народная Самооборона».

«Принадлежать к блоку и выдвигать себя самостоятельно не совсем этично. Такие вещи должны согласовываться и решаться на Совете Блока. Поскольку нет порядка, все очень размыто, то и выдвиженцев очень много – и Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, и Николай КАТЕРИНЧУК, да и другие», – сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Депутат добавил, что каждый человек, который хочет о себе заявить, имеет на это право, но в то же время нужно придерживаться общей политической культуры, которая заключается в определенном ограничении себя и подчинении большинству.

В свою очередь, Ю.КОСТЕНКО убежден, что выдвижение единого кандидата на должность мэра Киева сейчас невозможно. «Если бы это было возможно, то не было бы такого количества кандидатов, а от коалиции сразу был бы один кандидат. У каждой партии свои политические интересы. Мы не можем на сегодня даже представить единую команду с едиными целями. У каждой партии есть свои интересы – тактические и политические», – сказал он.

Депутат отметил, что лично поддерживает идею единого кандидата, но считает, что эти вопросы сейчас никто не будет решать. «Первое, что мы должны были бы для себя осознать, это то, что именно мы хотим изменить в Киеве. То, что сегодня происходит в городе, никого не устраивает, и все с этим соглашаются. В коалиционном соглашении было записано, что мы будем вместе способствовать тому, чтобы в Киеве изменилась ситуация. Однако когда зашла речь о едином кандидате, все забыли, что обещали. Каждая политическая команда начала строить свои планы», – отметил Ю.КОСТЕНКО.

По его мнению, основной причиной того, что демсилы не выдвинули единого кандидата, является нацеленность политических сил на предстоящие президентские выборы.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ считает выдвижение единого кандидата от демсил в мэры Киева «очень эффективным шагом». По его словам, к этому постоянно шла вся фракция блока НУ-НС. «Мы считаем, что только это может засвидетельствовать реальное существование коалиции и преимущество общих национальных интересов над конъюнктурными интересами соответствующих политических сил. К сожалению, есть политические силы, которые не осмеливаются на такой шаг, а это свидетельствует о преимуществе собственных узкопартийных интересов», – сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Депутат убежден, что выдвижение единого кандидата от демократических сил привело бы к наиболее положительному результату выборов в столице, но на пути стоят «узкопартийные амбиции, попытки воспользоваться ситуацией в интересах конкретной политической силы, а не в интересах киевлян».

Как сообщал УНИАН, 5 мая кандидат на должность Киевского городского председателя Виталий КЛИЧКО заявил, что в течение недели демократические силы договорятся о едином кандидате на выборах мэра столицы.