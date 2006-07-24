”Пора” предупреждает СМИ о провокациях

Гражданская партия “Пора” предупреждает представителей средств массовой информации, что 25 июля ожидаются информационные провокации против жителей палаточных городков “Пора” и Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП “Пора”, провокации имеют цель отвлечь внимание от акций, которые “Пора” и БЮТ будут проводить в день возможного роспуска парламента.

Партия призывает журналистов тщательным образом относиться к информации о деятельности и заявлениях “Поры” и БЮТ.