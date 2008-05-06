Черновецкий ответил на приглашение в Кабмин: а что мне там делать?

Завтра, 7 мая, в 10.00 состоится заседание Кабинета министров Украины, на котором, в частности, запланирован доклад председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО об утверждении Программы обеспечения выполнения в 2008 году Киевом функций столицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, заседания состоится в Доме правительства. Вход - с ул. Грушевского, 12/2, первый подъезд, 7-й этаж.

По завершении заседании планируется пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время сегодня в интервью журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отвечая на вопрос, будет ли он завтра присутствовать на заседании Кабмина, сказал: «А что мне там делать?».