Эксперты назвали стоимость одного голоса на выборах в Киеве

Большинство избирательных штабов перешли к прямой покупке голосов избирателей в ходе предвыборной кампании в Киеве.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

По его словам, институт Горшенина провел телефонный опрос в городе Киеве с целью выяснить, кто из участников мэрской кампании предлагает киевлянам деньги за соответствующую отметку в бюллетене. В результате опроса выяснилось, что большинство избирательных штабов перешли к прямому подкупу избирателей, сказал К.БОНДАРЕНКО.

«Это означает, что на сегодняшний день в Киеве не идет речь о конкуренции политических программ или о конкуренции личностей – представителей тех или иных политических сил. В данный момент киевская кампания свелась исключительно к борьбе технологий по прямой покупке голосов избирателей. При этом изобретаются все новые методы, по сравнению с которыми технологии Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО образца 2006-го года – просто детский сад», - отмечает К.БОНДАРЕНКО. «Так о каких же демократических выборах и европейской Украине идет речь?», - резюмировал эксперт.

По данным Института Горшенина, стоимость одного голоса на выборах мэра Киева доходит до 100 долл.