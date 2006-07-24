Клюев отвергает обвинение “бютовцев” в подкупе Мороза

Народный депутат из фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ отвергает обвинение депутатов-“бютовцев” в подкупе председателя Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА и не исключает обращения в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.КЛЮЕВ подчеркнул, что народным депутатам не к лицу говорить о никем неподтвержденных вещах.

«Подобных разговоров не было и не могло быть», - сказал он.

А.КЛЮЕВ отметил, что сейчас это заявление анализируют юристы и, скорее всего, он обратится в правоохранительные органы, прокуратуру, суд с тем, чтобы подобных заявлений не было и в дальнейшем.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, комментируя заявление депутата из фракции БЮТ Олега ЛЯШКО, заметил, что он привык к таким голословным заявлениям.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он не удивился, услышав это. «Для нас ничего нет странного, это не сенсация для Украины – это стиль партии и ее лидера. Я думаю, минусов они наберут за время спикериады достаточно. Это украинский народ оценит», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и также не исключил обращения в суд по поводу данных замечаний.