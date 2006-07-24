Парламент принял в первом чтении Бюджетную резолюцию

Верховная Рада Украины приняла за основу постановление об Основных направлениях бюджетной политики на 2007 год, внесенное народными депутатами Украины – членами парламентского комитета по вопросам бюджета Николаем АЗАРОВЫМ и другими.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления в первом чтении проголосовал 271 народный депутат из 300 зарегистрированных в зале.

Председатель ВР Александр МОРОЗ предложил вновь вынести на рассмотрение парламента Бюджетную резолюцию на 2007 год в четверг, 27 июля, после отчета Кабинета Министров Украины о выполнении государственного бюджета Украины за 2005 год.

В соответствии с проектом, Основные направления бюджетной политики на 2007 год, поданные Кабинетом Министров Украины, предлагается принять к сведению и одобрить Предложения Верховной Рады Украины к Основным направлениям бюджетной политики на 2007 год.

С целью обеспечения выполнения действующего законодательства и последовательности бюджетного процесса при подготовке проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2007 год Верховная Рада Украины рекомендует Кабинету Министров Украины учесть такие предложения Верховной Рады Украины к Основным направлениям бюджетной политики на 2007 год:

Проект Государственного бюджета Украины на 2007 год должен быть сформирован на стабильной налоговой базе с постепенным снижением фискальной нагрузки на экономику.

Обеспечить прогнозирование доходов бюджета на основе реальных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины, достичь их соответствие и согласованность на всех стадиях бюджетного процесса.

Обеспечить эффективное управление объектами государственной собственности как средство увеличения поступлений в бюджет, в частности, путем завершения формирования единого реестра объектов государственной собственности, внедрение общей координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по управлению государственным имуществом и совершенствование порядка передачи государственного имущества в аренду и расчета арендной платы.

Обеспечить повышение уровня платежной дисциплины налогоплательщиков и существенное снижение налогового долга с одновременным запрещением проводить списание задолженности субъектов хозяйствования по налогам, сборам (обязательным платежам), отсрочку и рассрочку их уплаты.

Учитывая негативные последствия ограничения функционирования специальных (свободных) экономических зон и специального режима инновационной деятельности технологических парков, в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2007 год возобновить деятельность эффективных инвестиционных и инновационных проектов с сохранением режима налогообложения, который действовал до 1 апреля 2005 года, обеспечив жесткую регламентацию порядка их реализации и усилив государственный контроль над выполнением соответствующих проектов.

Проект государственного бюджета на 2007 год должен быть разработан с учетом необходимости инновационного развития экономики, что предусматривает, в том числе, государственную поддержку модернизации инвестиционной среды и развитие инфраструктуры рынков капитала.

Доля перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет Украины в 2007 году должна составлять не более 30 процентов.

В проекте государственного бюджета на 2007 год отдельно выделить расходы на управление государственным долгом из показателей расходов на обслуживание и погашение государственного долга, что должно обеспечить прозрачность проведения соответствующих операций и усиление контроля над ними.

Принять действенные меры по комплексному урегулированию погашения дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учреждений, в том числе путем ограничения применения предварительной оплаты.

Внедрить мероприятия по жесткой экономии бюджетных средств, в первую очередь на административные расходы органов государственной власти, а также мероприятия по эффективному использованию энергоносителей в бюджетных учреждениях.

Предусмотреть на 2007 год приоритетное направление государственных капитальных вложений на реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Выделение средств из государственного бюджета в поддержку субъектов хозяйствования, а также на реализацию бюджетных программ, связанных с осуществлением прикладных исследований в отраслях экономики и которые создают условия для прибыльного ведения хозяйства, должно осуществляться на возвратной основе, кроме случаев, определенных законом о Государственном бюджете Украины.

Определить следующий перечень защищенных статей расходов общего фонда Государственного бюджета Украины на 2007 год:

по экономической структуре расходов: оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110), начисления на заработную плату (код 1120), приобретение медикаментов и перевязочных материалов (код 1132), обеспечение продуктами питания (код 1133), оплата коммунальных услуг и энергоносителей (1160), выплата процентов по государственному долгу (код 1200), трансферты населению (код 1340), трансферты местным бюджетам (код 1320);

расходы на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, реформирование и развитие Вооруженных Сил Украины, разведывательную деятельность, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, утилизацию обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего хранения и использования, обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения и реабилитации, а также расходы на подготовку кадров высшими учебными заведениями І-ІV уровней аккредитации, фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки.

Упорядочить льготы, гарантии, условия материально-технического обеспечения деятельности руководящих работников органов государственной власти и внести предложения изменений в соответствующие законодательные акты.

Обеспечить повышение удельного веса общего фонда местных бюджетов в общем фонде сводного бюджета, по сравнению с соответствующим показателем, учтенным при утверждении государственного бюджета на 2006 год.

Усовершенствовать механизм распределения между местными бюджетами объема дотации выравнивания и средств, которые передаются в государственный бюджет, и внедрить эффективную систему стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию доходов, закрепленных за местными бюджетами.

С целью оптимизации управления бюджетными средствами разработать мероприятия по упрощению процедур казначейского обслуживания бюджетов, в первую очередь, на уровне села и поселка.

Предусмотреть постепенное сокращение специального фонда в составе Государственного бюджета Украины.