Записи разговоров, подтверждающих подкуп Мороза

Народный депутат из фракции БЮТ Олег ЛЯШКО заявляет, что передал Генеральной прокуратуре записи телефонных разговоров, которые подтверждают факт подкупа председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ Александра МОРОЗА членом Партии регионов Андреем КЛЮЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЛЯШКО заявил сегодня на пресс-конференции.

В частности, он обвинил одного из лидеров Партии регионов А.КЛЮЕВА в подкупе А.МОРОЗА с целью перехода фракции СПУ к антикризисной коалиции. По словам депутата, он обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело по факту подкупа.

«Обратился к Генеральной прокуратуре возбудить уголовное дело по факту подкупа», - сказал О.ЛЯШКО. По его словам, «А.МОРОЗ был избран (председателем ВР – УНИАН) благодаря подкупу Партии регионов».

Депутат от БЮТ рассказал, что он получил пленку с записью фрагментов двух телефонных разговоров А.КЛЮЕВА. На первом фрагменте А.КЛЮЕВ разговаривает с одним из лидеров СПУ Николаем РУДЬКОВСКИМ, на другом – с неизвестным, который, по словам О.ЛЯШКО, проживает в Москве, и к которому А.КЛЮЕВ обращался на имя «Рубен». Именно в разговоре с этим неизвестным, на вопрос, как дела, А.КЛЮЕВ ответил, что теперь уже хорошо, поскольку “за 300 млн. долларов купил А.МОРОЗА”.

О.ЛЯШКО рассказал, что после удивления своего собеседника, почему такая большая сумма, А.КЛЮЕВ сказал, что «это еще и аванс за процедуру импичмента», добавив, что он планируется в декабре этого года.

О.ЛЯШКО сказал, что в телефонном разговоре Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО А.КЛЮЕВ называет «прыщавым», А.МОРОЗА – «холодным», а В.ЯНУКОВИЧА – «парусом».

На вопрос журналистов, может ли О.ЛЯШКО дать прослушать пленку, депутат ответил, что получил ее вчера поздно вечером, а сегодня уже передал в Генпрокуратуру.

На уточняющий вопрос журналистов он добавил, что пленку ему передал “сотрудник отечественных спецслужб”.