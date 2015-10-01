Реформа децентрализации фактически заморожена - мэр Бучи

Об этом рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук, отвечая на вопросы журналиста Факты.ICTV.

«О реформе в Украине вспоминают только накануне выборов или когда в стране действительно плохо. В этом году совпали оба фактора. Взялись реформировать. Как всегда, делая поспешно одно, но не учитывая другие аспекты, связанные с реализацией закона», - заявил Федорук.

Мэр отметил, что есть закон о добровольном объединении общин. И в то же время Кабмин с опозданием почти на два месяца принимает свою концепцию объединения. Таким образом, вышел несогласованный сценарий. И для некоторых регионов это коллапс.

«Процесс объединения будто на последней стадии, вот-вот надо его выносить на утверждение областного совета, и одновременно методика Кабмина свидетельствует о другом. По ее мнению, некоторые населенные пункты экономически и социально тяготеют к другому региону», - прокомментировал Федорук.

Как утверждает мэр, главная причина торможения реформы децентрализации связана с тем, что недостаточно учитывалось мнение регионов.

Федорук считает, что гораздо сложнее будет продолжать реформу после выборов, когда сформируется новое качество глав и депутатов.

«Возможно, через 2-3 года мы вернемся к пониманию, что надо проводить объединения», - заявил Федорук.

Мэр Бучи уверен, что важной составляющей в реформе децентрализации должна быть четкая и понятная система ответственности по организации городского устройства.

«Нужно четко понимать, кто и за что отвечает - это сегодня самое главное», - убежден Федорук.

Также мэр Бучи отметил, что в будущих планах города - стать административным центром общины, в которую будут входить Гавриловка, Лубянка, Синяк, Зарница, Ворзель и Мироцкое.