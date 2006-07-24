Антикризисная коалиция подстраховалась на случай роспуска парламента

Депутаты приняли постановление «О проведении специального пленарного заседания Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 244 депутата из 346, зарегистрированных в зале.

В постановлении предусматривается, что в случае инициации Президентом Украины консультаций о досрочном прекращении полномочий ВР Украины, пленарное заседание парламента собирается безотлагательно, без созыва.

Постановление предусматривает, что в таком случае Председатель ВР должен безотлагательно проинформировать народных депутатов Украины о времени и месте проведения пленарного заседания.

Перед голосованием председатель ВР Александр МОРОЗ выразил надежду, что применять это постановление не придется, и это лишь мероприятие для того, чтобы парламент мог оперативно собраться.

Во время обсуждения проекта постановления представители «Нашей Украины» отмечали, что оно неконституционно, поскольку есть определенные законом три основания для созыва специального заседания ВР: его может созвать Президент, председатель ВР и 150 депутатов.