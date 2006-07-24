Глава Секретариата посоветовался с послом США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своих действиях будет руководствоваться исключительно Конституцией, заявил глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, руководитель Секретариата отметил, что в нынешней ситуации Президент будет действовать исключительно в рамках украинского законодательства, принимая ответственное для страны решение относительно будущей судьбы парламента и правительства. По словам О.РЫБАЧУКА, процедурные и нормативные противоречия свидетельствуют о «несовершенстве конституционной реформы». Нынешняя ситуация еще раз засвидетельствовала, что «реформа нуждается в оптимизации», – отметил он.

По словам главы Секретариата, Президент в последнее время неоднократно отмечал, что готов сотрудничать с парламентом и правительством ради единства и стабильности государства.

Руководитель Секретариата отметил, что «голосование по кандидатуре премьера без представления Президента является узурпацией власти».

О.РЫБАЧУК отметил, что перед новым правительством должна быть поставлена важная задача – не потерять темпов развития экономики. «В.ЮЩЕНКО убежден, что с такой задачей может справиться лишь команда профессионалов, и ее может возглавить только тот человек, который сумеет отказаться от узкопартийных интересов и возьмет ответственность за экономическое развитие страны», – добавил он.

О.РЫБАЧУК выразил уверенность, что неэффективность политического диалога тормозит проведение эффективной экономической политики, что не дает возможности быстро реализовывать план модернизации страны. «Президент Украины отмечает, что времена закулисных договоренностей и ситуативных решений, которые идут вразрез с национальными интересами и провозглашенным курсом на европейскую и евроатлантическую интеграцию, вернуть не удастся», – отметил руководитель Секретариата.

В.ТЕЙЛОР, со своей стороны, констатировал, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем поддерживать демократические преобразования в Украине.