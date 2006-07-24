Аграрный комитет ВР избрал глав подкомитетов

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рассмотрел вопрос о создании подкомитетов и избрал председателей подкомитетов.

Как сообщили УНИАН в информационном управлении аппарата ВР, народные депутаты утвердили структуру комитета.

В частности, председателем подкомитета по вопросам реформирования сельского, водного и лесного хозяйства, производства и качества сельскохозяйственной продукции избран народный депутат Сергей РЫЖУК, по вопросам земельных отношений – народный депутат Валерий БЕВЗЕНКО, по вопросам развития перерабатывающей, пищевой и рыбной промышленности, производства и качества продуктов питания – народный депутат Виктор БОНДАРЕНКО, по вопросам формирования аграрного рынка, бюджетной, ценовой, финансово-кредитной, налоговой, таможенной, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности – народный депутат Инга ВЕРШИНИНА, по вопросам социального развития сельской местности, формирования социально-трудовых отношений и реформирования собственности в агропромышленном комплексе, развития аграрной науки и образования – народный депутат Сергей ЧМЫРЬ, по вопросам технической политики и материальных ресурсов агропромышленного комплекса – народный депутат Иван СИДЕЛЬНИК.

На заседании также распределены обязанности между председателем, первым заместителем, заместителями и секретарем комитета и утвержден персональный состав подкомитетов.