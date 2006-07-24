Ющенко пока не ждет Януковича

На эту минуту в сегодняшнем графике Президента Виктора ЮЩЕНКО не стоит встреча с лидерами парламентских фракций, сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

“На эту минуту в графике не стоит встреча с лидерами фракций”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

При этом она отметила, что “график главы государства формирует Секретариат Президента, а не Верховная Рада или какая-либо фракция”, и что “обо всех важных встречах Президента пресс-служба информирует журналистов”.

И.ГЕРАЩЕНКО заметила, что в случае, если на протяжении дня встреча с представителями парламентских фракций появится в графике Президента, пресс-служба об этом обязательно сообщит.

Как сообщал УНИАН, сегодня один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА сказала, что до начала вечернего заседания парламента запланирована встреча у Президента В.ЮЩЕНКО по поводу представления Президента на премьер-министра. В то же время, сказала Р.БОГАТЫРЕВА, формат этой встречи пока не определен. Но она не исключила, что в ней будут принимать участие представители четырех политических сил – члены антикризисной коалиции и представители «Нашей Украины».