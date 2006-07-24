Януковичу не терпится стать премьером

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО затягивает с представлением кандидатуры на назначение премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам по окончании заседания Согласительного совета.

«По моему мнению, вопрос слишком затягивается по времени, и он сегодня является очень важным, поскольку правительство должно работать», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что готов встречаться с Президентом, если в этом будет необходимость.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности вхождения фракции «Наша Украина» в антикризисную коалицию, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что это вопрос еще не решен. Он добавил, что в случае вхождения распределение должностей будет происходить по пропорциональному принципу.

Отвечая на вопрос, согласится ли фракция Партии регионов на выход из коалиции Коммунистической партии Украины, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что это вопрос коалиции, однако, по его мнению, «сегодня такого настроения у коалиции нет».

Как сообщал УНИАН, представление антикризисной коалиции на назначение премьер-министром Украины лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА вечером 18 июля поступило в Секретариат Президента. С момента поступления этого предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.