Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 13-18°, в южной части местами 20-22°; днем 27-32°, в Закарпатье 30-34°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26-27 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков, только в прикарпатских областях, на севере Левобережья, а 26 июля и в северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-18 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей местами до 23°; днем 25-30°, в Закарпатье и местами в южных областях до 34°.

28-30 июля - преимущественно без осадков, только 29 июля в северных и восточных областях отдельные кратковременные грозовые дожди.

31 июля и 1 августа в Украине, кроме Крыма и Приазовья, грозовые дожди. Температура существенно не изменится, только 31 июля в западной половине, 1 августа в Украине, кроме южной и восточной части, снизится на 2-5°.

2-3 августа в западных областях, 3 августа в западной половине грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 18-24°, днем 28-34°; в западных областях ночью 13-18°, днем 19-24°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только утром и днем местами по области кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 28-30°, по области ночью 13-18°, днем 27-32°.

26-27 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков, только ночью и утром 26 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

28 июля преимущественно без осадков, 29 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.