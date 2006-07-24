Наша Украина не поддержала Тимошенко

Премьер-министр Украины, народный депутат от “Нашей Украины” Юрий ЕХАНУРОВ не поддерживает предложение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о сложении депутатских полномочий, называя его нереальным.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам: «Чтобы парламент не мог работать, нужно, чтобы вышло больше, чем 226 депутатов. А это не реально. Я присоединяться к нереальным вещам не хочу».

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, для реализации плана Ю.ТИМОШЕНКО, в любом случае, сначала нужно провести съезды партий, чтобы исключить кандидатов, которые не прошли в парламент, из предвыборных списков, а только после того можно слагать с себя депутатские полномочия тем, кто их получил.

Член фракции “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО считает нецелесообразным сложение полномочий депутатами от “Нашей Украины” и Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он подчеркнул, что есть и другие способы определения судьбы парламента, но выбирать их может Президент Украины.

П.ПОРОШЕНКО напомнил, что Президент, в соответствии с Конституцией, имеет время до 2 августа для рассмотрения кандидатуры на должность премьер-министра. В то же время 25 июля истекает 60-дневной срок, отведенный Конституцией на формирование правительства. «Какое решение будет принято, мне неизвестно, но я убежден, что это будет в четком соответствии с конституционными процедурами, с консультациями с председателем ВР, с его заместителем, руководителями фракций, с обсуждением этого вопроса», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что сложение полномочий народными депутатами «в действительности является неоднозначным основанием для роспуска ВР, допустить, чтобы покинуть ВР, когда 226 голосов голосовали что угодно, я думаю, что это не тот шаг, который будет занимать «Наша Украина»», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Говоря о консультациях, которые ведет “Наша Украина”, он отметил, что переговоры сегодня ведутся только с БЮТ, а консультации ведутся со всеми фракциями и касаются исключительно перспектив деятельности ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня члены фракции БЮТ подписались под документом, который удостоверяет их готовность сложить с себя депутатские полномочия (в этой фракции 125 депутатов), чтобы Президент имел право распустить парламент. (Для роспуска ВР необходимо сложение полномочий 151 народного депутата. Тогда Президент Украины на основании статей 102 и 77 Конституции Украины обязан своим указом объявить досрочные парламентские выборы – УНИАН).

Также фракция БЮТ призвала «Нашу Украину» присоединиться к ее инициативе о досрочном сложении полномочий.