Янукович хочет присутствовать на присяге суддей КС как премьер
Поскольку "есть последовательность шагов"
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на рассмотрении вопроса об избрании судей Конституционного Суда Украины только после избрания премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после окончания заседания Согласительного совета.
По его словам, Конституционный Суд будет создан по закону. «Есть последовательность шагов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
На уточняющий вопрос лидер Партии регионов отметил, что «Конституционный Суд будет создан только после рассмотрения вопроса об избрании премьера, поскольку при присяге (судей КС – УНИАН) должен присутствовать премьер».
Как сообщал УНИАН, 20 июля на встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивал на немедленном формировании Конституционного Суда Украины. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО. По ее словам, Президент выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Верховной Раде. Он подчеркнул, что ответственность за нее лежит на всех политических силах, как коалиции, так и оппозиции.
Пресс-секретарь сообщила, что большая часть встречи В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА была посвящена теме формирования Конституционного Суда. И.ГЕРАЩЕНКО напомнила тезис Президента о том, что ответственность за это лежит исключительно на Верховной Раде.
Пресс-секретарь отметила, что Президент настаивает на немедленном формировании КС, а именно приведение к присяге судей КС, которые были назначены по квоте главы государства и съезда судей, а также избрание судей по квоте парламента.
В то же время, после встречи с Президентом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Конституционный Суд Украины должен работать, но при этом добавил, что ни он, ни Президент никаких условий друг другу не ставили.