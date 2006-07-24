Янукович хочет присутствовать на присяге суддей КС как премьер

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на рассмотрении вопроса об избрании судей Конституционного Суда Украины только после избрания премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после окончания заседания Согласительного совета.

По его словам, Конституционный Суд будет создан по закону. «Есть последовательность шагов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На уточняющий вопрос лидер Партии регионов отметил, что «Конституционный Суд будет создан только после рассмотрения вопроса об избрании премьера, поскольку при присяге (судей КС – УНИАН) должен присутствовать премьер».

Как сообщал УНИАН, 20 июля на встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивал на немедленном формировании Конституционного Суда Украины. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО. По ее словам, Президент выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Верховной Раде. Он подчеркнул, что ответственность за нее лежит на всех политических силах, как коалиции, так и оппозиции.

Пресс-секретарь сообщила, что большая часть встречи В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА была посвящена теме формирования Конституционного Суда. И.ГЕРАЩЕНКО напомнила тезис Президента о том, что ответственность за это лежит исключительно на Верховной Раде.

Пресс-секретарь отметила, что Президент настаивает на немедленном формировании КС, а именно приведение к присяге судей КС, которые были назначены по квоте главы государства и съезда судей, а также избрание судей по квоте парламента.

В то же время, после встречи с Президентом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Конституционный Суд Украины должен работать, но при этом добавил, что ни он, ни Президент никаких условий друг другу не ставили.