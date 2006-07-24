Зварич уверен, что коалиция не пойдет на ”грубое преступление”

Член фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ убежден, что антикризисная коалиция не пойдет на назначение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра без соответствующего представления Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал по просьбе журналистов слух, что якобы сегодня коалиция попробует проголосовать по кандидатуре В.ЯНУКОВИЧА.

Если назначение без представления Президента все же состоится, то, по словам Р.ЗВАРИЧА, «Наша Украина» будет расценивать этот шаг исключительно в контексте статьи 110 Уголовного кодекса Украины о попытке совершить государственный переворот.

«Это грубое преступление», - сказал депутат, выразив мнение, что антикризисная коалиция на это не пойдет.

Как сообщал УНИАН, депутат от фракции Партии регионов, экс-председатель Центральной избирательной комиссии Сергей КИВАЛОВ утверждает, что “в случае несоблюдения Президентом своего конституционного долга подать кандидатуру премьер-министра Украины, определенную коалицией депутатских фракций согласно с требованиями Конституции и Регламента, на рассмотрение и утверждение Верховной Рады на протяжении пятнадцати дней со дня получения соответствующего предложения, Верховная Рада Украины может рассмотреть и утвердить указанную кандидатуру премьер-министра Украины, и соответствующее решение будет трудно отрицать”.

В то же время, партнер адвокатской фирмы “Пукшин и партнеры” Руслан КИРИЛЮК отметил, что Верховная Рада Украины не имеет права назначать премьер-министра без представления Президента. По его словам, Конституция не содержит нормы о выполнении председателем Верховной Рады Украины каких-либо полномочий Президента Украины в случае невнесения последним представления на кандидатуру руководителя правительства.