Россия на восемь дней лишится туркменского газа

Туркмения с 25 июля на восемь дней прекращает поставки газа в Россию, сообщает Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов страны.

Как передает РИА «Новости», в пресс-релизе ведомства отмечается, что "в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе Довлетабат-Дерялык-Европа (Средняя Азия-Центр-IV, САЦ-IV), проходящем по территории Узбекистана и Казахстана, с 25 июля 2006 года сроком на восемь дней полностью прекращается подача туркменского природного газа по газопроводу САЦ-IV".

Таким образом, общий экспортный объем газа из Туркмении сократится на 75-80 млн. кубометров в сутки.