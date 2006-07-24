Над чем сегодня будут работать депутаты

Верховная Рада Украины уже сегодня может рассмотреть проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2007 год (Бюджетную резолюцию).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер парламента Александр МОРОЗ на заседании Согласительного совета.

По словам А.МОРОЗА, у него был разговор с председателем парламентского комитета по вопросам бюджетной политики Николаем АЗАРОВЫМ, который подтвердил возможность сегодня вечером рассмотреть проект Бюджетной резолюции. По мнению спикера, это необходимо, поскольку уже истекают конституционные сроки, отведенные на рассмотрение этого вопроса.

А.МОРОЗ также сообщил, что на этой неделе ВР планирует рассмотреть 19 вопросов. По его словам, повестка дня пленарной недели не содержит кадровых вопросов, которые, в соответствии с Конституцией, нужно также рассмотреть в ближайшее время. А.МОРОЗ отметил, что среди вопросов для рассмотрения на этой неделе есть вопросы ратификации международных соглашений и законопроекты, определенные Президентом как безотлагательные. А.МОРОЗ также подтвердил необходимость рассмотреть на этой неделе вопрос о назначении судей Конституционного Суда.

Кроме этого, он напомнил, что на этой пленарной неделе следует рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемых должностей некоторых должностных лиц, избранных народными депутатами. Среди них А.МОРОЗ назвал руководителей Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Уполномоченного ВР по правам человека. Он также добавил, что есть заявление руководителя Государственного комитета телевидения и радиовещания, однако не уточнил какого оно содержания.

А.МОРОЗ предложил участникам Согласительного совета во вторник с 10 часов утра поработать в пленарном режиме, а с 16 часов – работать в комитетах. Сейчас в проекте повестки дня на нынешнюю пленарную неделю предлагается целый день во вторник работать в комитетах.

На прошлой неделе ВР приняла решение в понедельник, 24 июля, в 16 часов провести пленарное заседание.