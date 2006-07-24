Богатырева знает о встрече у Президента

Партия регионов надеется, что представление Президента Украины на назначение лидера этой партии Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра поступит в Верховную Раду сегодня или завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА. Она сообщила, что на этот момент представления в парламенте еще нет.

Сегодня, по ее словам, до начала вечернего заседания парламента запланирована встреча у Президента Виктора ЮЩЕНКО по этому поводу. В то же время, сказала Р.БОГАТЫРЕВА, формат этой встречи еще не определен. Но она не исключает, что в ней будут принимать участие представители четырех политических сил – члены антикризисной коалиции и представители «Нашей Украины».

При этом Р.БОГАТЫРЕВА отказалась говорить, соответствует ли действительности информация о том, что «Наша Украина» просит 10 портфелей в правительстве в обмен на сотрудничество с антикризисной коалицией.

По ее словам, между коалицией и «Нашей Украиной» продолжается диалог, который не прекращается, «но «Наша Украина» называет это консультациями, а мы диалогом».