Пискун открещивается от дела Кравченко

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН считает, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО должен дать показания по делу о гибели екс-главы МВД Юрия Кравченко.

Такое мнение С.ПИСКУН высказал в интервью газете "Дело" (от 24 июля 2006 г.), комментируя возобновление Генеральной прокуратурой расследования причин смерти Ю.Кравченко.

В частности, С.ПИСКУН сказал, что не знает, «на каких основаниях возобновляют расследование. В мою бытность дело расследовалось. Кто его закрывал, надо посмотреть».

По словам бывшего генпрокурора, «когда мы его расследовали, эксперты четко указали, что имело место самоубийство. Если появились новые факты, то нужно четко проверять и расследовать. А если это то, что говорит ЛУЦЕНКО относительно того, что ему что-то там известно, то почему он молчит о том, что ему известно? Если ему что-то известно, и он это прячет, то он совершает преступление. Он не имеет права скрывать от следствия то, что ему известно. Он должен пойти и как гражданин Украины дать показания».

На вопрос, указывало ли что-либо на убийство Ю.Кравченко, когда это дело расследовалось в бытность его генпрокурором, С.ПИСКУН ответил: «Я его не расследовал. Его расследовал ШОКИН Виктор Николаевич. Был однозначный вывод экспертов о том, что это самоубийство. Я точно знаю, что это решение, не помню при мне или без меня, принималось под руководством ШОКИНА — начальника следственного управления. Он мне лично докладывал, что никаких оснований считать, что Кравченко был убит кем-то внешним, нет. Я ему сказал: «Ты понимаешь, что это очень серьезный вопрос, который нужно расследовать?». А он ответил: «Да, мы провели всестороннее расследование, и у нас есть заключение экспертов. Я вам официально сообщаю, что никаких оснований (считать смерть Ю.Кравченко убийством) нет, и мы закрыли дело». Я говорю: «Ну хорошо. Я тогда скажу об этом обществу». По-моему, я тогда и говорил. А может, это было уже после меня. Но ШОКИН об этом докладывал, это я помню».

При этом С.ПИСКУН пояснил, что закрывать дело уполномочен следователь. «При чем здесь генеральный прокурор? – сказал он. - Генеральный прокурор дел не расследует. Он его может почитать, но если он дает какое-то указание, то обязан вычитать дело и после того руководить его расследованием. Это дело было закрыто в следственном управлении ШОКИНА. Возможно, это следователь принял решение, но обязательно оно было согласовано с ШОКИНЫМ».

На вопрос, не исключает ли он возобновления расследования по самоубийству министра транспорта Украины Георгия Кирпы, С.ПИСКУН ответил: «У меня таких данных нет. Если там есть какие-то новые данные, то вопросов нет - пусть возобновляют и расследуют. Но на то время, когда принималось решение по Кирпе, не было никаких оснований считать, что он кем-то был убит. Другое дело - доведение до самоубийства - также не нашло подтверждения в ходе расследования».

Как сообщал УНИАН, Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельным ранением. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела Георгия Гонгадзе.

21 июля 2006 г. генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко. По его словам, «уголовное дело по факту нахождения трупа Кравченко расследовалось Генпрокуратурой, и было принято решение о его закрытии. Но потом это решение было отменено”. Сейчас дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Отвечая на вопрос журналиста относительно вчерашнего заявления министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО об имеющейся у него информации, которая опровергает версию самоубийства Ю.Кравченко, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что готов с ним встретиться и обсудить это.

Генпрокурор также напомнил, что уголовное дело о смерти бывшего министра транспорта Георгия Кирпы закрыто, и это было сделано законно.

Как сообщалось, Г.Кирпа был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову на даче в Бортничах под Киевом 26 декабря 2004 года.