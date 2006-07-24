Победу на ”Тур де Франс” праздновал американец

В воскресенье в Париже на Елисейских полях финишировал заключительный 20-й этап знаменитой веломногодневки "Тур де Франс", победу в которой праздновал американец Флойд ЛЭНДИС из команды "Фонак".

Как сообщает РИА «Новости», свою победу велогонщик из США формально добыл еще на предыдущем этапе, когда он в разделке "привез" своему главному конкуренту, испанцу Оскару ПЕРЕЙРО, 1 минуту 29 секунд и получил в общем зачете комфортный гандикап в 59 секунд, которого Ф.ЛЭНДИСУ оказалось достаточно для спокойного финиша в воскресенье. На последнем отрезке "Большой петли" отрыв американца от О.ПЕРЕЙРО сократился лишь на 2 секунды.

Стоит добавить, что восьмой год подряд победу над "Тур де Франс" одержал представитель США (до этого семь раз кряду выигрывал знаменитый Лэнс АРМСТРОНГ).

Победителем последнего этапа стал норвежец Тор ХУСХОВД из команды "Креди Агриколь".

Напомним, что украинец Сергей ГОНЧАР из "Ти-Мобайл" несколько этапов преодолел в желтой майке лидера.

"Тур де Франс" проводился в 93-й раз. Стартовав 1 июля в Страсбурге, гонщики из 20 команд преодолели 3657,1 км, посетив 35 населенных пунктов Франции, Испании, Бельгии и Нидерландов.