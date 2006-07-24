Во Львовской области сгорела древняя церковь

Сегодня в 2.55 ночи в пгт Шкло Яворовского района Львовской области в деревянной греко-католической церкви (построенной в 1454 году) Львовской епархии возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 4.43 шестью отделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожена церковь, церковное имущество и колокольня. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.