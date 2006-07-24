Во Львовской области сгорела древняя церковь
10:23, 24 июля 2006Политика
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Уничтожено церковное имущество и колокольня
Сегодня в 2.55 ночи в пгт Шкло Яворовского района Львовской области в деревянной греко-католической церкви (построенной в 1454 году) Львовской епархии возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 4.43 шестью отделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Огнем уничтожена церковь, церковное имущество и колокольня. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.
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