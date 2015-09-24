В УКРОПе считают, что торговая "буферная" зона между Украиной и оккупированными территориями не оправдывает себя

Об этом заявил председатель Донецкой областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Роман Свитан.

«Для того чтобы попасть в центр, людям нужно выстоять очередь по 8 часов на блокпосту. От блокпоста нужно ехать автобусом, платить деньги. Зачем? Чтобы выйти в степи, где не работают банкоматы, и попасть в пять торговых киосков?» – заявил Свитан, который и ранее высказывал сомнения относительно целесообразности создания этого центра.

По его словам, власть не сделала в центре всего, что обещала, поэтому здесь мало и покупателей, и продавцов. «Создается впечатление, что гуманитарно-логистический центр открывали не для людей, а для галочки, чтобы отчитаться перед международными организациями», – подчеркнул глава УКРОПа в Донецкой области.

«К сожалению, пока это типичный пример того, как власть что-то начинает, но не доводит до конца: шума много, а толку ноль. Мне эта ситуация очень напоминает оптовые рынки под Донецком, которые были построены по инициативе Колесникова, – добавляет Роман Свитан. – Ожидаемые 25 миллионов гривен в месяц центр явно не принес, хотя бы на 2 миллиона продали. Поэтому власти сейчас нужно либо привести рынок в порядок, либо не тратить деньги на его содержание».