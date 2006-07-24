Состояние здоровья Ариэля Шарона резко ухудшилось
09:41, 24 июля 2006Политика
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Специалисты пытаются выяснить причины
Состояние здоровья бывшего премьер-министра Израиля Ариэля ШАРОНА резко ухудшилось, сообщает Israeli National News.
По оценкам врачей, находящийся в коме бывший глава израильского кабинета министров чувствует себя все хуже на протяжении последних двух дней.
У А.ШАРОНА отказали почки, вследствие чего в его организме начала накапливаться жидкость.
Медики также зафиксировали у пациента нарушения в работе головного мозга.
Сейчас специалисты пытаются выяснить причины возникших проблем и устранить их. Семье и близким бывшего премьера уже сообщили об изменениях в его состоянии.
Напомним, что 4 января А.ШАРОН перенес тяжелый инсульт, после чего впал в кому, из которой так и не вышел.
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