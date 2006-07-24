Мисс Вселенная 2006 хочет стать актрисой (фото)

Титул "Мисс Вселенная-2006" присвоен представительнице Пуэрто-Рико Зулейке Ривера МЕНДОЗА.

Как сообщает РИА “Новости”, финал самого престижного конкурса красоты в прямом эфире из Лос-Анджелеса транслировал американский телеканал NBC.

В финальном конкурсе-интервью встретились представительницы Швейцарии, Парагвая, Японии, США и Пуэрто-Рико.

Короновала победительницу нынешнего конкурса "Мисс Вселенная-2005" уроженка России, ныне гражданка Канады Наталья ГЛЕБОВА.

Шоу началось с того, что каждая из 86 участниц выходила на сцену в стилизованном национальном костюме своей страны и представлялась публике. 20 девушек вышли в финальный тур.

После первого тура, в ходе которого конкурсантки прошли по подиуму в купальниках, жюри отобрало десятерых, которые продолжили борьбу.

Во втором туре представительницы Канады, Тринидад и Тобаго, Боливии, Японии, Пуэрто-Рико, США, Швейцарии, Мексики, Колумбии и Парагвая прошли перед жюри и зрителями в вечерних платьях.

На конкурсе "Мисс Вселенная-2006" были также объявлены и победительницы в различных номинациях. Так, по результатам интернет-голосования, титул "Мисс Фотогеничность" присвоено представительнице Филиппин Лии Андреа РАМОС.

Звание "Мисс Конгениальность" досталось представительнице Ганы Анжеле АЗАРЕ - за нее голосовали все 86 участниц конкурса красоты. А в номинации "Лучший национальный костюм" победила японка КУРАРА Чибана.

В финальном интервью представительнице Пуэрто-Рико задали вопрос о том, почему она хочет стать актрисой. Девушка объяснила свое желание тем, что "у представителей актерской профессии есть возможность вкладывать сердце в воплощение образов других людей".