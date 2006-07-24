США пытаются разрешить кризис на Ближнем Востоке
08:47, 24 июля 2006Политика
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Саудовская Аравия обратилась с просьбой
Госсекретарь США Кондолиза РАЙС прибывает сегодня на Ближний Восток в попытке разрешить кризис, сообщает радио «Свобода».
Израильская авиация вот уже почти две недели наносит удары по Ливану.
Бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек.
Группировка "Хезболла" заявляет, что ввод израильских войск на юг Ливана ее не остановит - ракетные обстрелы Израиля будут продолжены.
С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле - 37.
Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой остановить военную операцию Израиля в Ливане.
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