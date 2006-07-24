США пытаются разрешить кризис на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС прибывает сегодня на Ближний Восток в попытке разрешить кризис, сообщает радио «Свобода».

Израильская авиация вот уже почти две недели наносит удары по Ливану.

Бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек.

Группировка "Хезболла" заявляет, что ввод израильских войск на юг Ливана ее не остановит - ракетные обстрелы Израиля будут продолжены.

С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле - 37.

Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой остановить военную операцию Израиля в Ливане.