Ющенко просит ВР принять закон об Украинском казачестве (законопроект)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает парламенту на законодательном уровне восстановить Украинское казачество.

Соответствующий проект Закона “Об основах восстановления и развития Украинского казачества, казацкие организации и их объединения”, внесенный главой государства, зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом предусматривается, что государство поддерживает казацкое движение, создает условия для возрождения и развития Украинского казачества, его исторических, патриотических, хозяйственных, культурных, духовных и моральных традиций.

При этом для обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти с казацкими организациями при Президенте Украины предлагается создать Совет Украинского казачества.

Кроме того, с целью обеспечения взаимодействия местных органов исполнительной власти и казацких организаций и их объединений при Совете министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях создаются и действуют консультативно-совещательные органы – советы Украинского казачества.

Законопроектом предусматривается, что казацкие организации и их объединения в своей уставной деятельности независимы от органов государственной и местной власти.

Согласно законопроекту, в Украине создаются и действуют казацкие организации с сельским, поселковым, городским, районным, областным, республиканским (в Крыму) и всеукраинским статусом.

К казацким организациям с сельским статусом принадлежат организации, деятельность которых распространяется на территорию села и которые объединяют не менее 10 членов, проживающих в соответствующем селе, с поселковым статусом - не менее 20 членов, с городским - не менее 30 членов, проживающих в городе районного значения, или не менее 100 членов, проживающих в городе областного, республиканского (в Крыму) значения, или не менее 500 членов, проживающих в Киеве и Севастополе.

При этом к казацким организациям с районным статусом принадлежат организации, деятельность которых распространяется на территорию района и которые объединяют не менее 100 членов, с областным, республиканским - не менее 500 членов, со всеукраинским статусом - не менее 5000 членов.

Законопроектом предусматривается, что основателями казацкой организации могут быть граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста, занимаются общественно полезной деятельностью, не ограничены судом в дееспособности и не находятся в местах лишения свободы. Решение об основании казацкой организации принимается на учредительном совете. Казацкие организации, объединения казацких организаций действуют на основе уставов. Типичный устав утверждается на Большом всеукраинском казацком совете.

Казацкие организации и их объединения подлежат обязательной государственной регистрации.

Согласно законопроекту, казацкие организации и объединения имеют единую казацкую символику: казацкая форма (форменная одежда), знаки различия (погоны, шеврон), которые утверждаются Большим всеукраинским казацким советом. Казацкие организации и их объединения могут также использовать собственную казацкую символику (хоругви, флаги, эмблемы и тому подобное), которая утверждается в соответствии с их уставами и подлежит регистрации.

Деятельность казацкой организации, объединение казацких организаций прекращается путем реорганизации (слияние, присоединение, деление, превращение) или ликвидации.