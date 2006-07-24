Луценко: решение об отмене судимостей Януковича сфальсифицировано

Решение об отмене судимостей лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА было сфальсифицировано, заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО вчера вечером в эфире "5 канала".

По его словам, решение о закрытии этого дела было неправомерным.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил: “Говорить об отсутствии состава преступления, а тем самым говоря, что ЯНУКОВИЧ сидел на зоне ни за что, - это явный политический прогиб перед человеком, который хочет стать премьер-министром. Чтобы он внес ЮЩЕНКО биографию, где будут отсутствовать несколько лет его тяжелой молодости”.

Справка УНИАН. В.ЯНУКОВИЧ в 1968 году в подростковом возрасте был осужден и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних, а в 1970 году был осужден повторно. Обе судимости сняты.

Летом 2005 года прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации снятия судимостей с В.ЯНУКОВИЧА, однако в октябре того же года производство по данному делу было закрыто, ввиду отсутствия состава преступления. Спустя некоторое время Генпрокуратура затребовала материалы указанного дела и 12 января с.г. отменила постановление о закрытии производства по нему, после этого дело «направлено в Донецкую областную прокуратуру для полного расследования».

31 января 2006 года генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Донецкой областной прокуратуре поручено провести полное расследование дела о снятии судимостей с В.ЯНУКОВИЧА.

8 февраля с.г. прокурор Донецкой области Александр БАГАНЕЦ сообщил, что следствие по делу о фальсификации снятия судимостей с В.ЯНУКОВИЧА возобновлено по указанию Генпрокуратуры.

20 июля А.БАГАНЕЦ подтвердил, что дело по факту фальсификации постановлений суда о снятии судимостей с В.ЯНУКОВИЧА повторно закрыто из-за отсутствия состава преступления

21 июля А.МЕДВЕДЬКО сказал, что считает законным повторное закрытие дела относительно возможной фальсификации снятия судимостей с В.ЯНУКОВИЧА.