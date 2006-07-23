На Майдане Независимости наступила «Пора правды»

На столичном Майдане Независимости проходит конкурс рисунка на асфальте «Пора правды».

Как сообщает «5 канал»,организаторы конкурса - обитатели палаточного городка на Майдане, - предлагают прохожим рисовать свое видение политических событий Украины. Победителей будут определять в номинациях – «Самый острый», «Самый смешной» и просто «Самый красивый рисунок». Главными героями изображений мелом стали участники антикризисной коалиции. Нарисовать свою правду пригласили и представителей Партии регионов, однако, они от участия в конкурсе отказались.

Как отметил один из организаторов мероприятия, «цель этого конкурса рисунков на асфальте - дать возможность людям нарисовать свою правду такой, как она есть, какой они видят политическую ситуацию в Украине, а именно в парламенте».