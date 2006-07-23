Лемки со всего мира съехались на фестиваль

На три дня в Польшу съехались лемки со всего мира.

Традиционный фестиваль "Лемковская ватра" - самый большой праздник для представителей этого этноса. Его проводят с 83 года прошлого столетия. Традиционно - в лемковском селе Ждыня, неподалеку словацкой границы. Лемки рассказывают, что всегда уважали свои обычаи и традиции. А потому на фестиваль в Ждыню всегда приезжает немало людей.

Здесь можно услышать разные языки, однако всех объединяет песня. Польские и словацкие молодежные группы поют народные песни на современный манер. Сами же лемки говорят, чтобы ощутить их душу, нужно слушать лемковские песни.

5 канал