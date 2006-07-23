Саддам Хусейн госпитализирован

После 16 дней голодовки госпитализирован экс-президент Ирака Саддам ХУСЕЙН.

Как передает Эхо Москвы, ссылаясь на телеканал Аль-арабия, С.ХУСЕЙНА доставили в больницу и сейчас кормят принудительно. Состояние здоровья экс-президент Ирака нестабильно.

С.ХУСЕЙН и трое его соратников объявили голодовку в знак протеста против суда над ними. Они требовали обеспечить безопасность их адвокатам. С октября прошлого года, после того как начался процесс над бывшим диктатором, в Ираке были убиты трое его адвокатов.