Израиль передаст южный Ливан под контроль НАТО?

Министр обороны Израиля поддерживает идею развертывания международных миротворческих сил на юге Ливана, сообщает AFP со ссылкой на источник в его окружении.

"Из-за того, что ливанская армия слаба, Израиль поддерживает возможность размещения (на юге Ливана) многонациональных сил с мандатом на применение силы", - сказал, по словам источника агентства, Перец на переговорах с главой немецкого МИДа Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ. По мнению главы израильского министерства обороны, районы, которые сейчас находятся под контролем "Хезболлы", могли бы занять войска НАТО.

При этом он добавил, что ключом к разрешению всего кризиса является "проблема похищенных солдат".

Премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР, комментируя возможность размещения международных сил между противоборствующими сторонами, заявил, что миротворческий корпус должен быть "мощным" и насчитывать значительно больше военнослужащих, нежели двухтысячный контингент ООН, находящийся на ливано-израильской границе сейчас.

Напомним, что Израиль планирует создать буферную зону на юге Ливана, свободную от боевиков движения "Хезболла". В этот район, по мнению Иерусалима, должны войти ливанские войска или международные миротворческие силы.