В Индонезии объявлено об угрозе нового цунами

Власти Индонезии объявили об угрозе цунами на индонезийском о.Сулавеси (Большие Зондские острова) передает (С) Associated Press.

Предупреждение об угрозе цунами было распространено после того, как у побережья индонезийского о.Сулавеси произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 108 км к югу от г.Горонтало на севере острова. Землетрясение ощущалось и в других частях Сулавеси, однако о пострадавших и ущербе власти пока не сообщают.

Напомним, совсем недавно, 17 июля цунами, вызванное подводным землетрясением силой в 7,7 балла по шкале Рихтера, обрушилось на индонезийский о.Ява. От удара гигантской волны больше всего пострадал курорт Пангандаран - там были разрушены жилые дома, рестораны и гостиницы. Волна унесла на несколько сотен метров вглубь острова десятки лодок и легковых автомобилей. В результате разгула стихии свои дома были вынуждены покинуть более 74 тыс. человек. Число жертв цунами, по последним данным индонезийских властей, достигло 668 человек, еще 287 числятся пропавшими без вести.

Причем, власти знали о цунами, но не сумели предупредить население об опасности: оповещение пришло слишком поздно, хотя Тихоокеанский центр предупреждений о цунами и Японское метеорологическое агентство известили правительство Индонезии своевременно.