Сегодня определится первая красавица мира

Красавицы из 88 стран мира примут участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2006», финал которого пройдет сегодня в Лос-Анжелесе (штат Калифорния), сообщает радио “Эра”. Каждая из этих девушек стала королевой красоты у себя на родине. Во время отборочных соревнований авторитетное жюри уже избрало 20 финалисток, имена которых держатся в секрете до начала шоу.

По традиции его участницы будут соревноваться в трех категориях. Сначала состоится «проход» в купальных костюмах, потом – в вечерних платьях. Третьим «пунктом программы» станет соревнование, в котором прекрасные конкурсантки должны доказать жюри и зрителям, что они не только красивы, а и умны: придется ответить на ряд каверзных вопросов ведущего. Корону победительницы этого конкурса передаст «Мисс Вселенная-2005» – канадка российского происхождения Натали ГЛЕБОВА.

Традиционно в обязанности «Мисс Вселенной» входит благотворительная деятельность. Например, Н.ГЛЕБОВА весь год занималась в качестве посла доброй воли привлечением внимания общественности к борьбе со СПИДом в мире. Конкурс «Мисс Вселенная» вновь вернулся туда, где начинался: в 1952 году он прошел в городе Лонг-Бич, также расположенном в штате Калифорния. Победительницей тогда стала представительница Финляндии. Нынешний, 55-й конкурс, будет транслироваться по телевидению в 170 странах мира.