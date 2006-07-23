Умер известный российский телеведущий Андрей Разбаш (фото)
13:15, 23 июля 2006Политика
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Один из учредителей телекомпании "ВиД"
На 54-м году жизни скончался известный телеведущий, режиссер и продюсер Андрей Разбаш, сообщает РИА «Новости».
А.Разбаш с 1991 года - один из учредителей и член совета директоров телекомпании "ВиД".
В последнее время он занимал должность креативного продюсера телеканала "Звезда". До этого являлся художественным руководителем и главным редактором собственной телекомпании "Крылья-медиа". А.Разбаш был продюсером программы "Доброе утро, Россия" телеканала "Россия", а до этого - главным продюсером телекомпании ОРТ.
А.Разбаш был автором, режиссером и продюсером более 50 регулярных телепроектов и вел несколько популярных передач.
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